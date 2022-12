Suisse : Les cas de grippe en hausse de 70% par rapport à la semaine dernière

Le taux de consultation le plus élevé se situait dans la classe d’âge des 5 à 14 ans, et le plus bas dans celle des 65 ans et plus, écrit encore l’OFSP qui précise qu’à l’étranger, l’activité grippale reste à des niveaux élevés, surtout dans l’hémisphère Nord.