Les cas de maladie du légionnaire ont quintuplé en Suisse

Suisse : Les cas de maladie du légionnaire ne cessent d’augmenter

La Suisse est l’un des pays d’Europe où l’incidence de légionellose, une forme de grave pneumonie, est la plus élevée.

«Depuis 2000, le taux de déclaration de la légionellose n’a cessé d’augmenter en Suisse, passant d’environ 140 cas par an au début des années 2000 pour 100’000 habitants à environ 500 par an entre 2016 et 2020. La tendance à la hausse a atteint un pic en 2018 et s’est stabilisée ensuite», précise l’Institut, qui ajoute toutefois que le nombre de cas déclaré a diminué en 2020, «une baisse probablement liée à la pandémie».

Les étés deviendront intenses

Mauvaise nouvelle par contre: il est constaté que les pics estivaux deviennent de plus en plus forts, comme à Genève en 2017 et ils devraient encore s’intensifier avec le changement climatique. De plus, un certain nombre de cas bénins passent sous les radars des autorités sanitaires.