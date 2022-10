Santé : Les cas de tuberculose divisés par deux depuis 2016

La tuberculose est en recul depuis 2016. Les souches résistantes aux antibiotiques sont rares et sont passées de dix à cinq en trois ans. Le nombre total de cas de tuberculose en Suisse est passé de 623 cas en 2016 à 366 cas en 2021. Cette évolution se dessine autant chez les personnes provenant de Suisse et du Liechtenstein que chez les autres. L’augmentation du nombre de cas d’origine inconnue, observée depuis plusieurs années, découle de résultats cliniques lacunaires. La répartition des malades par groupes d’âge en 2021 montre que le groupe des 20 à 39 ans a été le plus touché (42,3%), ce qui correspond aux années précédentes. Idem en ce qui concerne la répartition territoriale et entre les hommes et les femmes, ces dernières étant légèrement moins touchées.