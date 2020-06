Suisse

Les cas d’encéphalite à tiques ont presque doublé

L’Office fédéral de la santé a enregistré 51 infections transmises par des tiques cette année. Les belles conditions météorologiques expliqueraient ce nombre de cas élevé.

Cette année, 51 cas d’encéphalite à tiques ont déjà été signalés à l’OFSP, soit près de deux fois plus que l’année dernière. La douceur du printemps et des promenades en forêt plus fréquentes en raison du Covid-19 expliquent probablement cette augmentation.

Rien qu’au cours des quatre dernières semaines, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a enregistré 34 nouveaux cas d’encéphalite à tiques, selon le bulletin de l’OFSP de mardi. Il y a un an, il y en avait eu 17 durant la même période. Et il y a deux ans – une année record pour les tiques – 25.

La méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) est causée par un virus et peut avoir une grave évolution. Les tiques ne sont touchées par ce virus que dans certaines régions. Il existe un vaccin contre la MEVE. L’OFSP le recommande à tous les adultes et enfants de plus de six ans qui vivent dans des zones endémiques.