Suisse : Les cas d’encéphalites à tiques ont atteint un nouveau pic

Près de 400 méningo-encéphalites provoquées par des tiques ont été signalées en Suisse entre janvier et fin août. Il s’agit du plus haut nombre de cas enregistrés pendant cette période depuis 1988, selon l’Office fédéral de la santé publique.

La vaccination contre la MEVE est «recommandée» aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, dans les régions à risque, rappelle l’OFSP. Tous les cantons sauf ceux de Genève et du Tessin sont concernés.

Cas de borréliose

L’OFSP recense également le nombre de consultations médicales à la suite d’une piqûre de tique et le nombre de cas de borréliose, aussi appelée maladie de Lyme. De janvier à fin août, l’OFSP estime à 21’800 le nombre de visites chez le médecin pour une morsure de tique et à 12’600 celui de cas aigus de la maladie de Lyme. Les formes chroniques de borréliose sont déclarées mais pas comprises dans le rapport.

«Cette année encore, un nombre important de piqûres et de maladies transmises par les tiques ont été déclarées», estime l’OFSP. Il appelle donc à plus de prévention et évoque l’application gratuite pour smartphone «Tiques», développée par la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), qui propose des cartes et des conseils.