coronavirus à Genève : Les cas explosent, les HUG activent le dispositif de crise

Les hôpitaux réduisent leur programme opératoire pour se concentrer sur la gestion des cas Covid. Les admissions ont doublé en cinq jours.

Les HUG ont annoncé ce mardi soir qu’en raison de l’afflux de malades du Covid-19, ils activaient leur dispositif de gestion de crise. Autrement dit, ils réorganisent leurs activités et réduisent leur programme opératoire pour libérer des lits et des ressources à destination des patients touchés par le coronavirus. En l’espace de cinq jours, soit depuis le 15 octobre, leur nombre a plus que doublé (+110%) pour atteindre 169 personnes, dont vingt se trouvent aux soins intensifs et intermédiaires.