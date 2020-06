Suisse

La violence domestique n’a pas augmenté dans la plupart des cantons

Une augmentation du nombre des consultations sur la violence domestique a été constatée dans quelques cantons alémaniques depuis le 11 mai.

Les services d’aide aux victimes ont toutefois constaté dans certains cantons une augmentation du nombre des consultations sur la violence domestique depuis le 11 mai, date de la dernière étape d’assouplissement des mesures, a indiqué jeudi le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. Il s’agit de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Argovie et Soleure.

Depuis l’entrée en vigueur des mesures liées au coronavirus, les polices ont constaté des disparités régionales et des fluctuations dans le nombre de cas de violence domestique signalés. Il n’y a cependant pas eu de hausse globale au niveau national. La plupart des services d’aide aux victimes dans les cantons n’ont pas non plus enregistré d’augmentation des consultations pour cause de violence domestique.