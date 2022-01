Coronavirus – Le nombre de cas positifs est toujours en hausse, les hospitalisations se stabilisent

Coronavirus : Toujours plus de cas: 44 842 enregistrés en Suisse et 16 morts

Genève a la plus forte incidence de Suisse avec 7305 cas pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours. Moyenne suisse: 4997. OFSP

La Suisse atteint un nouveau record de cas annoncés en un jour ce jeudi avec 44 482, selon le bilan sur la pandémie communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). C’est plus que jeudi dernier (39 807) et l’on observe également une légère augmentation des hospitalisations avec 149 contre 138 il y a sept jours. Pareil pour les décès, 16 contre 13 jeudi dernier. Lors des dernières 24 heures, 131 348 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 41,2% (33% pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est quasi identique à jeudi dernier avec 77,7% contre 76,7% il y a une semaine: en revanche, la part des patients Covid a baissé, passant de 28,2% à 24,9%. On a donc 52,8% de non Covid. On dénombre en outre plus de 175 000 personnes privées de contacts: 107 653 en isolement et 68 399 en quarantaine.

On compte désormais 4997 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 1,2. En Suisse romande, il est inférieur à 1 dans le Jura (0,96). Ailleurs, il est de 1,04 en Valais, 1,12 à Genève, 1,13 à Fribourg comme dans le canton de Vaud et 1,24 à Neuchâtel.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 12 314 décès, 42 810 hospitalisations ainsi que 2 091 166 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 4997 cas pour 100 000 habitants (4193 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de la plupart de nos voisins, selon les chiffres de l’OMS: Allemagne (1652), Autriche (3362) et Italie (4087). L’incidence est cependant supérieure en France: 7025.

La Suisse compte désormais 68,19% de sa population totalement vaccinée (77,57% si l’on ne compte que les plus de 12 ans) et 1,7% partiellement. Dans les cantons romands, c’est 70,63% de personnes totalement vaccinées (3% partiellement) à Neuchâtel, 69,58% (1,1%) dans le canton de Vaud, 68,78% (1,1%) à Fribourg, 68,6% (2,1%) à Genève, 65,23% (4,2%) en Valais et 63,77% (3,2%) dans le Jura.

38,39% de la population a reçu une dose de rappel. Cette proportion est de 73,58% chez les 65 ans et plus.

Plus d’un quart de cas en plus en une semaine

Le rapport hebdomadaire publié ce jeudi examine la semaine 3 (du 17 au 23 janvier) en Suisse. Une forte hausse de cas de 28,2% est constatée par rapport à la semaine précédente: 237 236 contre 185 134. Par contre une baisse est enregistrée pour les hospitalisations, avec 649 contre 673 la semaine d’avant (-3,6%). Idem pour les décès: 93 contre 95 la semaine précédente (-2,1%). Ces baisses sont cependant à prendre avec des pincettes car «en raison de retards dans les déclarations, la différence dans les chiffres ayant trait aux hospitalisations et aux décès peut encore considérablement changer», souligne l’OFSP. Qui dit s’attendre en fait à une augmentation probable des hospitalisations mais à une stagnation des décès.

Le nombre de tests effectués a légèrement augmenté (+8,8%), malgré la forte activité de dépistage qui atteint la limite des capacités. En raison de la part élevée de tests positifs, il faut s’attendre à une hausse du nombre de cas non recensés, ce qui rend plus difficile l’évaluation de la situation, précise l’OFSP.

Hospitalisations en hausse chez les jeunes

Lors de cette semaine, 44 enfants de 0 à 9 ans étaient hospitalisés (+15,8%) et 20 jeunes de 10 à 19 ans (+11,1%). La plus forte hausse a été observée chez les 30-39 ans (+23,1%) avec 32 hospitalisations. 240 patients atteints du Covid-19 se trouvaient dans une unité de soins intensifs (USI), soit 11% de moins que la semaine précédente (270).

Pour les décès, si leur nombre a beaucoup augmenté chez les 50-59 ans (+133%), passant de 3 à 7 en une semaine, ce sont toujours les plus âgés qui payent le plus lourd tribut. On dénombre 20 décès chez les 70-79 ans et 54 chez les personnes de plus de 80 ans, même si ce dernier chiffre est en baisse (-12,9%).