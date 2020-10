Valais : Les cas positifs priés d’avertir eux-mêmes leurs contacts

Dépassée par la hausse des cas, l’équipe valaisanne de traçage demande désormais aux personnes testées positives d’informer elles-mêmes leurs contacts étroits.

«Cette solution permet de ne pas perdre de temps et d’avertir au plus vite tous ceux qui pourraient être concernés» explique Nicolas Troillet, chef de l’Unité des maladies transmissibles.

«Cette solution permet de ne pas perdre de temps et d’avertir au plus vite tous ceux qui pourraient être concernés, afin qu’ils se mettent en quarantaine et se fassent tester en cas de symptôme», explique à Keystone-ATS Nicolas Troillet, chef de l’Unité des maladies transmissibles, chargée de casser les chaînes de transmission du virus. Les contacts seront approchés par le service, mais «probablement quelques jours plus tard».