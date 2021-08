Covid-19 en Suisse : Les cas repartent à la hausse… mais la vaccination aussi

Après un été où le rythme a ralenti continuellement, une tendance dans tout le pays est observée: le nombre de vaccinations, notamment de premières doses, reprend l’ascenseur.

Hausse des cas et des hospitalisations, variant Delta, fin des vacances d’été, abandon probable et prochain de la gratuité des tests rapides: tous les ingrédients sont là pour que la demande en vaccins reparte à la hausse. Et c’est exactement ce qui est constaté actuellement, et ce dans tout le pays. Comme le relate la «SonntagsZeitung», samedi après-midi à Saint-Gall, une longue file d’attente s’est formée devant un centre de vaccination sans rendez-vous. Certains des volontaires ont attendu jusqu’à deux heures pour recevoir leur piqûre.

Augmentation timide, mais inversion de tendance

Vendredi, l’OFSP publiait ses chiffres hebdomadaires et constatait que pour la première fois depuis le mois de juin, il y avait eu plus de vaccinations par rapport à la semaine précédente, avec une augmentation tout de même légère de 4%, avec en moyenne 20’000 doses administrées par jour. Dans certains cantons, la hausse commence déjà à être plus marquée: +20% à Berne par rapport à la semaine précédente. Quant à Bâle, Zurich et Lucerne, on calcule +30% par rapport à juillet.