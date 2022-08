Joey King n'aime pas les cascades

L’actrice américaine Joey King a commencé sa carrière à Hollywood très jeune. IMAGO/Cover-Images

À tout juste 23 ans, Joey King est la partenaire de Brad Pitt et de Sandra Bullock dans le film d’action «Bullet Train» qui sort mercredi 3 août 2022. L’actrice américaine y incarne avec brio l’une des cinq tueurs à gages qui se retrouvent dans un train à grande vitesse entre Tokyo et Kyoto.

À 23 ans, vous fêtez déjà près de 20 ans de carrière. Quel a été votre mentor dans le showbiz?

Personne ne m’a jamais forcée à travailler ou à accepter un rôle. J’ai toujours aimé être sur des plateaux de télé ou de cinéma. Patricia Arquette est celle qui m’a plus appris et guidée dans le métier. Elle a toujours eu une attitude positive et elle m’a aussi beaucoup conseillé sur la vie d’une jeune adolescente à Hollywood. Nous avons travaillé ensemble dans la série «The Act».

Brad Pitt et vous incarnez des tueurs en série dans «Bullet Train». Comment gérez-vous les scènes d’action ou de cascades à l’écran?

J’ai appris très jeune qu’être cascadeur est un métier, donc très peu pour moi. Lors du tournage de «The Kissing Booth 2» (ndlr: film sorti sur Netflix en 2020), on m’avait demandé de conduire une moto. Non seulement je n’ai pas mon permis, mais j’ai la trouille à moto. Depuis lors, j’ai appris à laisser les cascades aux professionnels et je me contente d’être devant la caméra pour les gros plans où l’on doit voir mon visage. (Joey fait un clin d’œil.)

Vous n’avez donc pas l’esprit d’un casse-cou?

Oui et non. Ado, j’adorais faire du skateboard, mais après ma seconde chute j’ai arrêté ça. Je suis comédienne, et ce n’est peut-être pas une bonne idée d’arriver sur un tournage avec la lèvre coupée ou le nez cassé. Aujourd’hui, ma passion est la lecture et les shows de téléréalité. Rien de mieux pour me détendre et c’est moins dangereux! (Rire.)

Votre père a pourtant été cascadeur pour Sylvester Stallone, exact?

Oui. Quand il était très jeune, mon père a été la doublure de Stallone dans le film «Over the Top», mais c’était presque un concours de circonstances, car il a tout de suite pris sa retraite du showbiz après ça et il a fait toutes ses années de travail pour une compagnie d’électricité locale. Je n’ai jamais vu ce film, d’ailleurs. Papa est à la retraite à présent. C’est maman qui m’emmenait passer les auditions, rencontrer les agents… Elle était agent immobilier et organisait son planning de travail en fonction de mes sœurs et moi.

Vos deux sœurs, Kelli, 30 ans, et Hunter, 28 ans, sont aussi comédiennes…