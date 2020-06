Suisse

Les casinos échappent au couvre-feu, les cafetiers pestent

Sur ordre du Conseil fédéral, les bistrots doivent fermer à minuit. Les casinos, qui rouvriront samedi, ne sont pas soumis à une telle restriction. De quoi énerver certains patrons de bar.

Les amateurs de jeux ont de quoi se réjouir. À l’instar des cinémas, des zoos et des piscines, les casinos pourront enfin rouvrir ce samedi. Quelques mesures ont néanmoins dû être prises pour protéger les clients: ceux jouant aux tables devront porter un masque et les machines à sous ont été séparées par des vitres de plexiglas.

Or contrairement aux bars, qui doivent rester fermés entre minuit et 6h, les casinos, eux, peuvent rester ouverts toute la nuit. Les clients peuvent également commander à boire, même au-delà du couvre-feu de minuit imposé aux bistrots, écrit ce jeudi «Blick». Interrogé par le journal, un tenancier glaronais ne décolère pas: «Je ne comprends vraiment pas cette décision!» Alexander Bücheli, chef de la commission zurichoise des bars et clubs, est lui aussi perplexe: «C’est inacceptable qu’après minuit les casinos détiennent le monopole alors que les bars doivent tous fermer.»