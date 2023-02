Sécurité : Les casques de ski ne seraient plus suffisamment adaptés

Les lésions cérébrales graves après des accidents de ski sont en constante augmentation depuis les années 1990. Devant ce constat, deux spécialistes tirent la sonnette d’alarme. Ils estiment que les casques des skieurs ne sont plus adaptés aux pratiques d’aujourd’hui, selon la RTS samedi , qui cite l’émission «CQFD» du 7 février dernier.

Facteur aggravant: l’usage toujours plus courant de la neige artificielle, plus dure, «ce qui entraîne des traumas crâniens plus violents lors de chutes», selon Jean-Yves Fournier, médecin-chef du service de neurochirurgie au Centre hospitalier du Valais romand.