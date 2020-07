Technologie

Les casques de VR du futur ressembleront à des lunettes

La division recherche de Facebook a présenté un prototype plus compact que les casques de réalité virtuelle actuels.

Rendre la réalité virtuelle plus confortable. Tel est le but visé par Facebook et sa filiale Oculus. La division recherche du géant des réseaux sociaux a dévoilé une nouvelle approche en matière de casques de VR. Elle vise à rendre ces accessoires technologiques beaucoup plus légers et compacts que les produits proposés actuellement par les principaux fabricants. En effet, le prototype des chercheurs de Facebook qui doit être présenté à la conférence SIGGRAPH 2020 (séminaire annuel sur l’infographie et les techniques interactives qui aura lieu de manière virtuelle cette année) ressemble à s’y méprendre à une grosse paire de lunettes de soleil.