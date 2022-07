Meta : Les casques VR abandonnent les comptes Facebook

Mark Zuckerberg va tenir sa promesse. Le patron du groupe Meta (anciennement appelé Facebook) n’obligera plus les utilisateurs de ses casques VR à utiliser un compte Facebook. «À partir d’août 2022, toute personne qui utilise des appareils VR Meta pour la première fois ou qui a déjà fusionné son compte Oculus et son compte Facebook devra créer un compte Meta afin de se connecter à ses appareils», explique un communiqué du groupe technologique. Ce nouveau compte Meta est présenté comme un «espace centralisé» qui doit permettre de se connecter aux divers appareils VR de Meta et de gérer les applications achetées. L’obligation à partir de 2020 d’utiliser un compte Facebook , à la place d’un compte Oculus, pour se servir des services des casques Oculus Quest (désormais rebaptisés Meta Quest ), avait provoqué la colère des utilisateurs.

Meta invitera ensuite les utilisateurs de ses casques Quest à créer un compte «Meta Horizon». Il s’agit du profil social. Celui-ci s’accompagne d’un pseudonyme, d’une photo et d’un avatar personnalisés et servira à utiliser les applications sociales et le métavers de l’entreprise. Comme sur Instagram, les personnes avec lesquelles les utilisateurs seront connectés seront appelées des «abonnés» et non des «amis». Meta explique que le profil social de Meta Horizon prévoit trois niveaux de confidentialité: «Ouvert à tout le monde», «Amis et Famille» et «Vous seulement». Dans les paramètres, il sera possible de définir le profil Horizon comme privé. Ce dernier, activé par défaut pour les mineurs âgés de 13 à 17 ans, obligera les personnes souhaitant s’abonner à leur compte de demander leur approbation. Quant aux personnes qui utilisent encore un compte Oculus, elles seront obligées de migrer vers un compte Meta dès janvier 2023.