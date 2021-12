Coûts : Les catastrophes naturelles sont estimées à 250 milliards

Mardi, le réassureur Swiss Re a dévoilé les estimations du coût des catastrophes naturelles de cette année. Une hausse de 24% a été constatée par rapport à 2020.

La facture pour les assureurs est, elle, évaluée à 105 milliards de dollars, en hausse de 17% par rapport à l’année précédente, indique le réassureur suisse dans un communiqué, ce qui en fait la quatrième année la plus coûteuse pour les compagnies d’assurances depuis 1970, pour couvrir les frais engendrés par des catastrophes naturelles, précise-t-il.

Augmentation annuelle

«En 2021, les pertes assurées engendrées par les désastres naturels ont à nouveau excédé la précédente moyenne sur dix ans», a constaté le groupe, qui fait office d’assureur pour les assureurs, soulignant que la tendance va dans le sens d’une augmentation de 5 à 6% par an des pertes pour les assureurs au cours des dernières décennies.

La catastrophe naturelle la plus coûteuse pour les assureurs cette année a été la tempête Ida, qui avait notamment entraîné des inondations à New York, pour laquelle la facture pour les assureurs est estimée aux alentours de 30 à 32 milliards de dollars.

Vague de froid et inondations

Les inondations de juillet en Allemagne et en Belgique, ainsi que dans les pays voisins ont été la catastrophe la plus coûteuse en Europe, entraînant 40 milliards de dollars de pertes économiques et une facture de 13 milliards de dollars pour les assureurs.