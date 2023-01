Décès de Benoît XVI : Les catholiques à Jérusalem pleurent un «grand» pape

«C’était un grand pape»

Debout devant la basilique du Saint-Sépulcre, construite d’après la tradition chrétienne sur le site où Jésus a été crucifié, mis au tombeau et a ressuscité, Matteo Sassano, un séminariste italien de 33 ans, raconte avoir prié pour la mémoire du défunt pape, mort samedi à l’âge de 95 ans. «C’était un grand pape (...) et un grand compagnon du pape François», a-t-il déclaré, à propos de Benoît XVI qui avait annoncé renoncer à sa charge en 2013 à cause de ses forces déclinantes. Sa mort dans le monastère où il s’était retiré, au coeur des jardins du Vatican, met fin à une période durant laquelle, il à vécu près de son successeur entre les murs du Saint-Siège.