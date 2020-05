Coronavirus

Les catholiques italiens de retour à la messe

Dès le 18 mai en Italie, les fidèles peuvent à nouveau assister aux messes et aux cérémonies religieuses. Ils devront toutefois porter un masque de protection et se passer d’eau bénite.

L'Eglise et le gouvernement italiens ont signé un accord pour permettre aux catholiques de renouer avec les célébrations religieuses à partir du 18 mai. Ils devront cependant avoir un masque de protection, être bien espacés et se passer d'eau bénite.

Le protocole signé entre la Conférence épiscopale italienne (CEI) et le gouvernement, approuvé par un comité scientifique, détaille une série de mesures obligatoires permettant au public d'assister aux messes et aux autres cérémonies religieuses, comme les baptêmes, les mariages et les funérailles. La question la plus délicate d'un point de vue hygiénique concernait la distribution individuelle d'hosties.