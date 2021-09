Mariage pour tous - Les catholiques se sont convertis à l’arc-en-ciel

Les différences entre confessions se sont réduites; pas celles entre villes et campagne. 20min/Simon Glauser

De l’eau a coulé sous les ponts en seize ans. Par rapport aux résultats de la votation de 2005 sur le partenariat enregistré, certains cantons ont montré des évolutions notables. L’écart de pourcentage de «oui» entre 2005 et 2021 est le plus important chez ceux qui, jadis, avait refusé le partenariat enregistré.

Lucerne dépasse Vaud

Malgré les réticences inchangées de leurs instances religieuses, les réfractaires catholiques d’alors semblent avoir changé d’avis. Même le champion suisse du «non» de l’époque, Appenzell Rhodes-Intérieures, a fini par dire oui ce dimanche à 50,8% (41,6% de oui en 2005, soit +9,2% d’avis favorables).

L’évolution est identique dans les autres cantons catholiques qui avaient naguère refusé des droits aux couples homos. La plus forte progression du «oui» s’est produite dans le canton du Jura. Ils n’étaient que 49,2% à dire «oui» en 2005, ils ont été 61,1% en 2021 (+11,9%). Uri (+10% de oui), Obwald (+8,7%), le Valais (+10,7%), Fribourg (+9,9%) et Lucerne (+8,6%) ont connu des tendances similaires.

L’écart avec les cantons protestants qui, en 2005, avaient eux déjà tous dit oui au partenariat enregistré, s’est donc réduit, même si chez ces derniers, les avis favorables se sont aussi légèrement renforcés. On peut à cet égard noter que le canton de Lucerne (66,1% de oui) a été plus enthousiaste que le canton de Vaud (65%) cette année, alors que les Vaudois avaient été parmi les plus favorables de tout le pays en 2005.

Villes très colorées

Alors que les différences confessionnelles se sont réduites, l’écart entre le vote des villes et celui des campagnes reste fort. Malgré le plébiscite de leurs cantons, de nombreuses petite communes ont majoritairement voté contre le projet de loi. En Suisse romande, la palme revient à Bourg-St-Pierre (VS, 73,4% de non), La Côte-aux-Fées (NE, 72,07% de non) ou encore Rebévelier (BE, 75% de non).