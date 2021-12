Suisse : Les causes de décès les plus fréquentes sont restées stables en 2019

Les maladies cardiovasculaires et le cancer ont été les causes de décès les plus fréquemment observées en Suisse en 2019, selon une publication de l’OFS.

Image d’illustration Patrick Martin

L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié ce mardi la statistique des causes de décès 2019. Le document montre que «comme les années précédentes, les causes de décès les plus fréquemment observées ont été les maladies cardiovasculaires (29%) et le cancer (25%), suivis de la démence (10%), des maladies respiratoires (7%) et des causes externes telles que les accidents et les actes de violence (6%)».

«En 2019, 67’780 personnes sont décédées en Suisse, soit 692 ou 1% de plus qu’en 2018», annonce l’OFS. La majeure partie d’entre elles avaient au moins 80 ans (61% des décès). «Si l’on tient compte de l’accroissement de la population (11% par rapport à 2009) et de l’évolution de la structure par âge, le taux de mortalité (nombre de décès par année pour 100’000 personnes) a diminué de 17% chez les hommes et de 11% chez les femmes ces dix dernières années», poursuit l’OFS.

Mais «si les causes de décès les plus fréquentes sont restées stables en 2019, elles diffèrent en fonction de l’âge et du sexe», explique un communiqué.

Différences selon l’âge et le sexe

De 0 à 15 ans, «les décès sont relativement rares: 385 enfants de moins de 15 ans sont morts en 2019 (moins de 1% des décès)». Si les causes de décès varient fortement d’un cas à l’autre, l’OFS note quand même que «dans la première année de vie, les décès sont pour la plupart dus à des maladies congénitales ou à des complications liées à la naissance».

«En 2019, 2% des décès concernaient des personnes âgées de 15 à 44 ans», poursuit l’OFS. «Les accidents et les actes de violence (suicides inclus) sont les causes de décès les plus fréquentes dans cette classe d’âge (42% des causes de décès)». Elles ont concerné trois fois plus les hommes que les femmes.

Office fédéral de la statistique/Capture d’écran

En 2019, 52% des décès ont concerné des personnes de 45 à 84 ans. L’OFS révèle que «les maladies cardiovasculaires et le cancer prédominent parmi les causes de décès» et cela se constate aussi dans les classes d’âge supérieures. «À partir de 85 ans, classe d’âge où sont survenus 46% des décès, les maladies cardiovasculaires étaient à l’origine de 37% des décès chez les hommes et de 39% des décès chez les femmes; le cancer était responsable de 17% des décès chez les hommes et de 10% chez les femmes».

Une des plus anciennes statistiques fédérales La statistique des causes de décès est l’«une des plus anciennes statistiques fédérales puisqu’elle est établie depuis 1876», explique l’OFS. Elle repose sur les déclarations que doivent faire les médecins qui constatent un décès en Suisse. Les diagnostics se font selon les règles de l’OMS. «Les informations sur les décès et leurs causes ont suscité un vif intérêt dans le public en 2020», constate l’OFS qui annonce que des résultats provisoires pour l’année passée seront publiés le 23 décembre 2021.