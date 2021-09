Hippisme - Les cavaliers suisses prennent la tête aux Européens

L’équipe de Suisse est en tête après deux manches sur trois. Et Martin Fuchs prend les commandes de l’individuel, Steve Guerdat et Elian Baumann se plaçant, eux, dans le Top 5.

Sans-faute pour Martin Fuchs et son jeune et impressionnant «Leone Jei» . Freshfocus

Le trio de tête des championnats d’Europe de saut d’obstacles s’est inversé à la suite de la deuxième épreuve, ce jeudi à Riesenbeck (A ll ) ; la Suisse devance désormais l’Allemagne, 2e à moins d’une barre, et la Suède, 3e à plus d’une faute. La Belgique, 4e, est à presque trois fautes du quatuor helvétique, particulièrement brillant et homogène.

Tout se jouera bien sûr ce vendredi dès 14 h eures (RTS2), sur un parcours sans doute encore plus difficile et technique, mais l’équipe coachée par Michel Sorg et Thomas Fuchs a pris les commandes en réussissant le seul triple sans-faute de la journée. Du grand art!

Elian Baumann (33 ans) a brillamment ouvert la voie avec son atypique, mais généreux et fiable «Campari Z». Pour leur premier grand championnat, ces deux-là en épatent plus d’un! «Elian a monté comme un champion! » dira plus tard Martin Fuchs (29 ans), lui-même sans-faute avec son jeune et impressionnant «Leone Jei» (9 ans).

La chance de Guerdat

En bon finisseur, Steve Guerdat allait imiter ses deux coéquipiers en selle sur son prometteur «Albführen’s Maddox», malgré un problème de doubles rênes, qu’il perdit sur plusieurs obstacles, sans pour autant perdre le contrôle du tout. Du grand art! «J’ai eu un peu de chance, j’espère que la roue est en train de tourner, car ma saison ne se passait pas comme je le voulais. Là, je suis content et l’équipe est super», dira le Jurassien.

Du coup, la Suisse peut rêver d’or collectivement, et aussi espérer briller en individuel, le tenant du titre Martin Fuchs ayant soufflé la tête à l’Allemand Will et au Suédois Fredricson, tous deux pénalisés de 4 pts, tandis que Steve Guerdat et Elian Baumann remontent à la 4e place, qu’ils partagent. Sa petite faute sur l’oxer avec bidet relègue le jeune Neuchâtelois Bryan Balsiger (24 ans) au 19e rang avec «AK’s Courage», mais la route individuelle est encore longue jusqu’à dimanche après-midi.

«Clooney» va mieux