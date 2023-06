Les célébrations déjantées du fêtard invétéré Jack Grealish

Et autant dire tout de suite que le bonhomme a réalisé un véritable festival après la victoire de Manchester City en Ligue des champions. Non pas sur le terrain («J’étais nul», a-t-il avoué entre deux canettes), mais pendant les festivités ininterrompues des Cityzens depuis leur triomphe de samedi à Istanbul, cimentant au passage sa sulfureuse réputation de fêtard invétéré.

Depuis samedi, Grealish a ainsi fait la fête à Istanbul, à Manchester, et à Ibiza avec ses coéquipiers de City. Et on ne compte plus les images de l'ambianceur de 27 ans avec, en main, tout ce qui s’apparente à de l’alcool: Grealish canette de bière à la main. Grealish avec une bouteille de champagne ou de vodka. Grealish dansant et chantant, encore et toujours avec une boisson alcoolisée à la main.