Coronavirus

Les célébrations religieuses reprendront le 28 mai

Les différentes communautés religieuses pourront à nouveau rassembler leurs fidèles dès le 28 mai. Elles disposent d’une semaine pour préparer leurs plans de protection.

Les communautés religieuses pourront reprendre leur vie communautaire et rassembler leurs fidèles dès le 28 mai, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Elles disposent ainsi d’une semaine pour préparer leurs plans de protection. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a élaboré un modèle à cet effet. Les communautés devront pouvoir garantir le traçage des chaînes de transmission. L’organisateur d’une célébration devra tenir une liste de présence comprenant le nom, le prénom et le numéro de téléphone de tous les participants.

Très attendu

Sur demande, il devra transmettre la liste de présence au service cantonal compétent afin de pouvoir identifier et informer les personnes présumées infectées. La liste ne pourra pas être utilisée pour autre chose. L’organisateur devra la détruire au plus tard après 14 jours.

L’assouplissement décidé par le gouvernement s’applique à toutes les confessions. Il était très attendu par des milliers de fidèles. Une nouvelle étape de déconfinement devrait suivre le 8 juin. Elle devrait se traduire par la réouverture des écoles postobligatoires, des théâtres et cinémas, des jardins zoologiques et botaniques, des piscines et des remontées mécaniques. Le Conseil fédéral devrait en dire plus sur le sujet le 27 avril.