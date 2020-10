Le mulet, coiffure qui consiste à associer tempes dégagées et longueur dans la nuque, revient en force ces derniers temps chez les stars. Est-ce du second degré, de l’autodérision? Pas sûr. Quand on voit que Rihanna (ci-dessous) prend la pose devant la caméra pour promouvoir son défilé de lingerie Savage x Fenty volume 2 avec un mulet, on se dit que: oui, c’est du sérieux.