Cette marque américaine de sous-vêtements est toute jeune. Elle a été créée par Jamie Mizrahi et Simone Harouche en 2019. Tout au long du mois d ’ octobre, elle fera don de 5% de ses ventes au Women’s Cancer Research Fund. Faisant partie de la Fondation pour la recherche sur le cancer du sein, ce fonds soutient la recherche, l ’ éducation et la sensibilisation pour le développement d ’ approches plus efficaces en matière de diagnostic précoce, de traitement et de prévention des cancers féminins. Un dollar supplémentaire est également reversé à chaque fois qu ’ une personne poste une photo dans les sous-vêtements de la marque en utilisant le hashtag #kitstokickcancer et en taguant @kitundergarments.