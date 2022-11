De nombreux hommages au chanteur Aaron Carter

Décédé dans son bain : Les célébrités rendent hommage à Aaron Carter

Aaron Carter a été retrouvé mort dans sa baignoire , samedi 5 novembre 2022, chez lui à Lancaster, en Californie. Pour l’heure, les causes du décès du chanteur, qui a connu la gloire grâce à ses deux premiers albums, «Aaron Carter» et «Aaron’s Party (Come Get It)», sortis respectivement en 1997 et 2000, ne sont pas connues. Par le passé, l’artiste de 34 ans avait connu des problèmes d’argent et de drogue. Pour autant, il semblait être actuellement dans une bonne passe, selon un ami qui a confié au « Sun » que l’Américain avait prévu d’entrer au studio dans quelques jours.

Depuis l’annonce du décès du frère de Nick Carter, membre des Backstreet Boys, les hommages pleuvent sur les réseaux sociaux. «Je suis profondément désolée que la vie ait été si difficile pour toi et que tu as dû lutter devant le monde entier», a réagi Hilary Duff, ex-petite amie d’Aaron. «Nous sommes choqués et attristés par ce décès soudain», a tweeté le boys band New Kids on the Block . «La célébrité à un jeune âge est souvent plus une malédiction qu’une bénédiction et y survivre n’est pas facile», a posté Diane Warren, surnommée la reine des BO de films. «Je me sens mal à l’idée de son décès. Il a toujours semblé être une âme torturée. Il vient d’avoir son fils (ndlr: Prince, 11 mois). Maintenant, ce garçon est sans père et cet homme est parti bien trop jeune», a déclaré la star de la téléréalité chez l’Oncle Sam Joey Sasso. L’acteur Lou Diamond Phillips et la vedette de Disney Channel Christy Carlson Romano ont également témoigné de leur sympathie.