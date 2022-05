Les Boston Celtics de retour en finale NBA

Play-off de NBA : Les Celtics de retour en finale

Grâce à leur victoire 96-100 lors de l’acte VII de la finale de la Conférence Est, Boston s’est offert le droit de défier Golden State pour le titre.

Jayson Tatum et les Celtics ont finalement pris le meilleur sur Jimmy Butler et le Heat.

Finalement, Draymond Green, qui l’avait crié un peu trop tôt, avait raison. Boston sera opposé à partir du 2 juin à Golden State, pour tenter de remporter un 18e titre record en 22 finales et de reprendre les devants sur ses rivaux éternels des Los Angeles Lakers, qui l’avaient rejoint au sommet du palmarès en 2020 après leur sacre aux dépens du... Heat.

«Relever le défi»

Ce sera seulement la deuxième confrontation à ce stade entre ces deux équipes emblématiques de la ligue. En 1964, au plus fort de leur hégémonie, marquée par neuf championnats remportés d’affilée, les C’s avaient pris le meilleur sur les Warriors de San Francisco, avec en toile de fond une des plus grandes rivalités de l’histoire entre Bill Russell et Wilt Chamberlain.