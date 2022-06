Basketball : Les Celtics font le break d’entrée en finale de NBA

Boston est allé s’imposer dans la salle des Golden State Warriors lors de l’acte I. Les Celtics ont fait la différence à distance dans le dernier quart-temps.

Draymond Green (en blanc) et les Warriors ont été mis en difficulté par les Celtics de Jaylen Brown.

«Nous avons toujours relevé les défis. Nous allons relever celui-là. Notre confiance n’est pas du tout entamée. Il faut toujours en gagner un sur la route. Et dans notre histoire, nous l’avons toujours fait», a-t-il ajouté.

«Avec l’énergie du désespoir»

Klay Thompson a abondé dans le sens de son coéquipier: «Ce n’est jamais drôle de perdre d’entrée et ça fait mal, évidemment, mais il n’y a aucune raison de paniquer.» Les Warriors ont vu leur invincibilité à domicile cesser sur cette dixième réception depuis le début des play-off.

«Lorsque vous gagnez le premier match à domicile, il y a un sentiment de confort, et vous avez en quelque sorte une idée de ce que vous oppose votre adversaire, alors vous faites vos ajustements, a-t-il expliqué. Là, c’est un sentiment différent qui nous traverse. Mais nous avons été dans cette position auparavant et nous avons gagné des séries après avoir perdu d’entrée... Il faut de toute façon gagner à l’extérieur pour s’adjuger une série de play-off.»

Démonstration aux tirs primés

La dernière fois que Golden State a perdu un match No 1 à domicile d’une finale remonte à trois ans, c’était contre Toronto. Et cela s’était bien mal terminé. Réaction attendue et même obligatoire, dimanche.