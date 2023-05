Basketball: Les Celtics ont repris la main contre les Sixers

Jayson Tatum et les Celtics ont maîtrisé leur sujet sur le parquet de Philadelphie.

Boston s’est adjugé vendredi à Philadelphie le match 3 de la série des demi-finales dans la Conférence Est. Les Celtics se sont imposés 102-114 sur le parquet des Sixers et mènent désormais 2-1 dans la série.

Dimanche lors du quatrième acte, toujours à Philadelphie, les Celtics auront peut-être l’occasion de faire le break. Le MVP de la saison régulière, le «Sixer» Joel Embiid, n’a pas réussi à faire la différence vendredi malgré ses 30 points et 13 rebonds. L’autre star de Philly, James Harden, s’est contenté d’un double-double (16 points et 11 passes décisives, avec 6 rebonds).

Chez les Celtics, le duo formé par Jayson Tatum (27 points, 10 rebonds, 5 passes décisives) et Jaylen Brown (23 points, 7 rebonds, 5 passes décisives) a pris le jeu à son compte et assuré la victoire de Boston, qui récupère au passage l’avantage du terrain pour la suite de la série.

Durant et Booker aux commandes

Dans le match 3 de la Conférence Ouest, en l’absence du meneur Chris Paul (blessé), Phoenix a pu compter sur Devin Booker (47 points, 9 passes décisives et 6 rebonds) et Kevin Durant (39 points, avec 9 rebonds et 8 passes) pour venir à bout des Denver Nuggets (121-114).