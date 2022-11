Aaron Carter: ses cendres seront dispersées dans l’océan

États-Unis : Les cendres d’Aaron Carter seront dispersées dans l’océan

La maman d’Aaron Carter, qui a connu la gloire enfant grâce à ses deux premiers albums, «Aaron Carter» et «Aaron’s Party (Come Get It)», a indiqué à TMZ que la cérémonie se déroulerait en 2023, au large de l’archipel des Keys, en Floride. Elle a précisé que des cendres de la sœur d’Aaron, Leslie, décédée d’une surdose en 2012 à l’âge de 25 ans, seraient dispersées avec celles de son frère. Pas avare de détails, Jane a aussi expliqué que Nick Carter conserverait une partie des cendres de son frère, en plus de celles de sa sœur qu’il a déjà, pour pouvoir les mélanger avec les siennes quand son heure serait arrivée.