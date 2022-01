Afrique du Sud : Les cendres de Desmond Tutu ont été inhumées au Cap

Dimanche matin, les cendres de l’archevêque Desmond Tutu, décédé le 26 décembre, ont rejoint leur dernière demeure, à la cathédrale Saint-Georges, dans la capitale sud-africaine.

Marches pacifiques

«The Arch» s’était fait connaître aux pires heures du régime raciste aboli en 1991. Il a organisé des marches pacifiques contre la ségrégation et plaidé pour des sanctions internationales contre le régime blanc de Pretoria. Après l’élection de Nelson Mandela en 1994, le prélat avait été chargé de présider la Commission vérité et réconciliation (TRC) dont il espérait, grâce à la confrontation des bourreaux et des victimes, qu’elle permettrait de tourner la page de la haine raciale.