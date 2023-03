Les frais liés aux comprimés d’iode à la charge des centrales

Fini les comprimés d’iode autour de Mühleberg

Ce vendredi, le Conseil fédéral a aussi adopté une modification d’ordonnance mettant fin à la distribution préventive de comprimés d’iode dans un rayon de 50 kilomètres, autour de la centrale nucléaire de Mühleberg (BE). «Après la mise hors service de cette centrale, une telle mesure n’est plus nécessaire», écrit le gouvernement. Ce changement va concerner de nombreuses communes des régions de Berne, Soleure, Fribourg, Neuchâtel et Vaud. «Les comprimés d’iode n’y seront plus distribués à la population à titre préventif, mais les cantons se chargeront de les stocker pour la population», précise-t-il enfin.