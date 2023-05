Energie: Les centrales électriques vont faire de juteux bénéfices

Le fait que la branche puisse bientôt vendre l’eau à profit irrite les politiciens de l’énergie de la gauche à la droite. «La branche encaisse doublement, déclare le Vert Bastien Girod. D’abord, nous avons payé des prix très élevés pour la rétention, et maintenant les entreprises d’électricité peuvent nous vendre encore une fois la même eau.» Christian Imark, politicien UDC en charge de l’énergie, critique lui aussi le fait que la branche gagne deux fois. «Cela énerve tout le monde quand on entend cela», déclare-t-il. De son point de vue, les groupes devraient reverser une partie de ce bénéfice.

La menace de l’automne 2022

Le groupe électrique Alpiq, qui a retenu le plus d’eau, se défend. «Nous avons fait des offres responsables et avons manifestement proposé des prix équitables», déclare un porte-parole. Urs Meister, de l’ElCom, souligne lui aussi: «La rémunération calculée lors de l’appel d’offres pouvait être justifiée sur la base des prix du marché attendus à l’époque». L’ElCom aurait effectué ses propres analyses à ce sujet et aurait refusé des offres plus chères.