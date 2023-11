Les centrales nucléaires pourraient fonctionner jusqu’en 2060

Le développement des énergies renouvelables ne progresse pas. Cela rend de plus en plus incertain la manière dont les besoins en électricité seront satisfaits à l’avenir. Les exploitants des centrales nucléaires suisses ont toutefois déjà pris les devants, révèle la NZZ am Sonntag. Les géants de l'électricité Alpiq et Axpo prévoient désormais de porter la durée d’exploitation de leurs centrales nucléaires de 50 à 60 ans et plus. «Nous évaluons désormais ce que signifierait une durée de vie de plus de 60 ans en termes de sécurité et d'économie», confirme Michael Wider, directeur général adjoint d'Alpiq et président du conseil d'administration de la centrale nucléaire de Gösgen. Ce faisant, Alpiq veut anticiper les évolutions possibles. «Nous sommes convaincus que tôt ou tard se posera la question de savoir si les centrales nucléaires existantes pourront fonctionner pendant plus de 60 ans, comme c'est parfois le cas dans d'autres pays», explique Michael Wider.