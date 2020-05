Commerce de détail

Les centres commerciaux suisses résistent

Selon l’institut d’études de marché GfK, les centres commerciaux pesaient à hauteur de 19% dans le commerce de détail suisse en 2019.

Sept projets en construction

Près de 59% des surfaces des centres commerciaux sont louées par des acteurs non-alimentaires. Les prestataires de services sont de leur côté de plus en plus nombreux et représentent désormais une part de 21% (2011: 17%). La restauration pèse pour 5,5% des surfaces et 7,3% des chiffres d’affaires générés dans les centres commerciaux.