faune sauvage: Les centres de soins débordent de hérissons mutilés et déshydratés 

Nos amis les hérissons ont la vie dure en Suisse romande. Avec les hautes températures, ces petits animaux peinent à trouver des sources d’eau pour se désaltérer. De plus, à cause de leur petite taille, ils ne sont pas toujours détectés par les robots tondeuses utilisés dans certains jardins. Résultat: ils se retrouvent régulièrement mutilés par les lames de ces engins autonomes. Aujourd’hui, le centre SOS Hérissons-Chablais déborde de blessés.

La débroussailleuse: un fléau

Pour la fondatrice de ce centre de soins, Véronique Schorro, le constat est flagrant: «Plus de 70% des hérissons que nous recevons au centre de soins sont mutilés par des débroussailleuses ou des robots tondeuses.» Et leur calvaire ne s’arrête pas à la simple amputation: «À cause des plaies ouvertes, ils deviennent la proie d’insectes qui viennent y déposer leurs œufs.» C’est pourquoi chaque hérisson se fait administrer un vermifuge avant de repartir dans la nature.

Le hérisson est un animal nocturne. Lorsqu’il est aperçu en journée, «il est en danger», précise Véronique Schorro. «Prenez-le, mettez-le à l’abri et amenez-le au plus vite dans un centre de soins», presse-t-elle.

Toujours présent en Suisse romande

Malgré l’adversité, le hérisson n’est pas en voie d’extinction en Suisse romande. C’est en tout cas le constat tiré par Nos voisins sauvages. Depuis 2018, l’association recense ces petits mammifères. Pour Michel Blant, biologiste et responsable de l’association, «le hérisson a surtout déménagé de nos campagnes vers les villes. C’est pourquoi il est moins aperçu à certains endroits, comme dans les Alpes vaudoises.» Cet exode rural s’explique par le manque de nourriture dans les campagnes: «Les champs sont de plus en plus secs, ils n’ont pratiquement plus d’insectes. En ville, les hérissons ont beaucoup plus de facilité à se nourrir et survivre l’hiver.»