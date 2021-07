Zurich, Valais, Vaud : Les centres de vaccination ferment à tour de bras

De moins en moins de personnes prennent rendez-vous pour se faire vacciner. après Vaud en début de semaine, Zurich a décidé de fermer six centres en août. Le Valais suit le mouvement

La campagne de vaccination s’approche gentiment mais sûrement de son but. Dans le canton de Zurich, environ deux tiers des plus de 16 ans ont reçu au moins une dose. Actuellement, 15’000 vaccins sont administrés tous les jours. En mai et juin, ce nombre s’élevait encore à 30’000. Raison pour laquelle la direction zurichoise de la santé a décidé de réduire les capacités de vaccination en fermant six centres en août, révèle ce jeudi le «TagesAnzeiger». Dorénavant, les autorités comptent plutôt mettre le paquet sur les tests de dépistage. En vue des vacances d’été, les centres existants vont élargir leurs heures d’ouverture et engager davantage de personnel.