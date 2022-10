Asile en Suisse : Les centres fédéraux pour requérants «frôlent la saturation»

Les structures d’hébergement de la Confédération sont saturées et n’ont pratiquement plus de lits libres. C’est le constat sans appel fait ce mardi, par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) dans un communiqué de presse. La mise en service régulière de nouvelles structures «ne suffit pas» pour prendre en charge les candidats à l’asile qui «sont toujours aussi nombreux» .

Actuellement, ce sont près de 800 personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse, chaque semaine. Dans les régions Suisse romande et Suisse du Nord-Ouest en particulier, cet afflux constant «cause des problèmes en termes de capacités d’hébergement et d’encadrement», écrit le SEM. Les autres régions – Berne, Tessin et Suisse centrale, Zurich, Suisse orientale – frôlent également la saturation.

Une vingtaine de bâtiments ont été mis en service ou préparés dans tout le pays. Ces dernières semaines, des salles polyvalentes ont notamment été ouvertes à Bure (JU), Thoune (BE) et Chamblon (VD) et il est prévu d’en mettre d’autres en service à Schönbühl (BE) et Emmen (LU).