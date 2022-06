Interpellations : Les «cerveaux» d’un vaste réseau d’immigration arrêtés

Un réseau important de passeurs, qui aurait permis à quelque 10’000 migrants de rejoindre l’Europe, a été démantelé.

Un vaste réseau d’immigration clandestine, susceptible d’avoir fait venir illégalement en Europe environ 10’000 personnes en provenance de Syrie et Turquie, a été démantelé et huit «cerveaux» du réseau ont été arrêtés, a annoncé Europol vendredi.

Une «task force» réunissant l’Allemagne, l’Autriche, la Serbie, la Roumanie, la Hongrie et les Pays-Bas, coordonnée par Europol, a abouti à l’arrestation depuis 2021 de 8 suspects principaux et de 126 complices présumés, a détaillé la police allemande dans un communiqué. Les huit individus arrêtés étaient «très dangereux», a précisé Europol, l’office européen de police.

Au moins 10’000 migrants

L’enquête a révélé que les suspects arrêtés avaient «facilité le passage vers l’Union européenne d’au moins 10’000 migrants, principalement d’origine afghane, pakistanaise et syrienne», a indiqué Europol. Le réseau de passeurs utilisait des voitures, mais aussi des camionnettes et des camions, dans des conditions parfois inhumaines et mettant en danger la vie des migrants.

Réseau «hautement professionnalisé»

Les passeurs proposaient leurs services via les réseaux sociaux et les facturaient entre 4000 euros et 10’000 euros, a précisé Europol. Les paiements s’effectuaient via la méthode de «l’hawala», système de paiement traditionnel informel, reposant sur la confiance pour des règlements transfrontaliers sans déplacement physique d’argent.