Les CFF adaptent leur projet de surveillance

Déjà utilisé

Dans leur communiqué de presse, les CFF rappellent qu’ils «utilisent une solution de ce type depuis déjà de nombreuses années dans plusieurs grandes gares, et souhaitent l’étendre à d’autres gares». Ils veulent «ainsi accroître la sécurité en gare, optimiser les plans de nettoyage et faire en sorte que les bonnes offres soient disponibles aux bons endroits, par exemple en implantant des distributeurs de billets ou des commerces alimentaires là où les voyageurs en ont le plus besoin».