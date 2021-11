Trains supprimés - Les CFF appellent à l’aide les transports publics

Les Transports publics genevois (TPG) et lausannois (LT) à la rescousse des CFF. Après un appel à l’aide reçu mardi peu avant 19h, «nous avons contacté nos conducteurs et nos conductrices pour savoir si certains d’entre eux étaient prêts à se rendre dans le canton de Vaud. Nous avons obtenu beaucoup de réponses positives», rapporte François Mutter, porte-parole des TPG.

Résultat: le soir-même, six autobus et trois autocars ont été retirés des lignes 5, 8, 20, 21, 25 pour assurer des liaisons entre Genève et Allaman (VD). «Nous avons agi de manière solidaire sachant que les difficultés rencontrées par les CFF prétéritent à toute la branche des transports publics», explique le communicant. Un service néanmoins rendu contre un dédommagement financier. En effet, certains Genevois «ont été ponctuellement pénalisés par un temps d’attente un peu plus long qu’à la normale sur certaines lignes tpg, mardi soir. L’impact de ces retraits sur notre réseau est resté relativement limité», indique François Mutter.

Mercredi, six véhicules continuent de faire le trajet entre Genève et Allaman. Cette fois, ces derniers n’ont pas été retirés de la circulation, mais ont été réservés spécialement à cet effet.

Idem du côté de Lausanne

Tout comme leurs homologues genevois, les Transports publics de la région lausannoise (TL) ont été sollicités mardi en début de soirée par les CFF pour disposer de véhicules, afin de transporter les passagers en rade, entre Morges et Allaman. Trois véhicules articulés ont ainsi été mis en service sur ce parcours. Prévus jusqu’à 1h du matin, les chauffeurs ont été libérés vers 22h, car «il n'y avait alors plus de besoins de la part de clients», selon les TL. Depuis 6h, mercredi, six bus assurent le même parcours pour pallier l'absence de trains. «Nos équipes sont en contact régulier avec les CFF, ont précisé les TL. Elles sont et mobilisées pour le suivi et l’organisation de cette prestation extraordinaire qui touche aussi une partie de notre clientèle pendulaire.»