Caméras de surveillance: Les CFF assurent qu’ils ne sont pas Big Brother

Protection des données «garantie»

Les CFF rappellent qu’ils utilisent depuis 10 ans déjà un système de mesure qui recense le nombre d’usagers dans les plus grandes gares de Suisse. Aucune donnée personnelle n’est collectée, assurent-ils. De plus, «le système de mesure de l’affluence ne permet pas d’identifier des personnes et la protection des données est garantie à tout moment». Ces données sont utilisées à des fins commerciales, mais aussi pratiques. Par exemple pour savoir à quelle fréquence les équipes de nettoyage doivent passer. Les CFF indiquent que les nouvelles technologies utilisées offriront «les mêmes fonctionnalités, mais avec une meilleure qualité et un niveau de détail plus élevé».