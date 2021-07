Berne - Les CFF bien notés pour le transport des vélos

Ce printemps, les CFF ont rendu plus onéreux et plus compliqué le transport des vélos dans leurs trains. Désormais, il faut réserver dans un plus grand nombre de liaisons, moyennant des frais. Le tollé a été énorme. Pétitions, réactions de politiciens, mails au directeur des CFF: le courroux des cyclistes a été grand et a porté ses fruits. La réservation coûte désormais 2 francs alors qu’elle était auparavant de 5 francs. L’obligation de réserver reste cependant toujours en vigueur pour le trafic à longue distance.