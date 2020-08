Les CFF changent de voix, à part en français

Un nouveau système de génération d’annonces va être introduit ces prochaines semaines, ainsi que des nouvelles voix en italien, allemand et anglais. La voix actuelle en français a été maintenue mais elle sera désormais produite sous une forme numérique optimisée.

Carole Felix, voix francophone des CFF depuis plus de 20 ans, résonnera cependant toujours dans les haut-parleurs romands.

Les gares alémaniques et tessinoises résonneront de nouvelles voix, et la diffusion se fera selon un nouveau système informatique.

Les CFF et le BLS vont introduire de nouvelles voix pour les annonces dans les gares et les trains. Cela ne concerne toutefois que la Suisse alémanique, le Tessin et les annonces en anglais. Pour la Suisse romande, c'est la voix actuelle qui a été retenue à l'issue de l'examen de différents échantillons, expliquent jeudi les deux compagnies. La voix en français sera toutefois produite sous une forme numérique optimisée.