Mobilité : Les CFF commandent 60 trains duplex supplémentaires

Ces rames Stadler seront mises en service dès 2024. Elle complèteront le parc déjà existant des 91 trains à deux étages similaires .

Mise en service dès 2024

En outre, 19 trains permettront de remédier aux problèmes de capacité observés en trafic régional dans la région de Zurich et en Suisse romande, de réaliser des réaménagements de l’offre et d’améliorer le confort des voyageurs. Les premiers véhicules seront mis en service dès l’horaire 2024. Les CFF possèdent d’ores et déjà 93 duplex IR et duplex RE.