Liaisons Suisse-Allemagne : Les CFF commandent sept trains à Stadler pour 250 millions

Les nouveaux trains de type Giruno seront adaptés aux lignes à grande vitesse pour répondre à la demande croissante.

Pour réaliser ce projet, les CFF précisent avoir besoin de trains capables de circuler sur le réseau à grande vitesse allemand de la Deutsche Bahn (DB). Les CFF ont donc décidé d’acheter sept trains Giruno supplémentaires à Stadler. Ce modèle répond aux exigences de vitesse fixées à 250 km/h pour pouvoir emprunter les lignes à grande vitesse. Les trains circuleront entre la Suisse et l’Allemagne par Bâle. L’investissement avoisine 250 millions de francs.



Les 29 Giruno existants ont été commandés en 2014. Le 29e Giruno a été livré le 10 mai 2021. Ces trains circulent déjà sur les lignes Bâle/Zurich-Lugano/Milan et poursuivent leur route jusqu’à Gênes, Bologne et Venise.