Ouest lausannois : Les CFF font machine arrière, Renens jubile

L’ex-régie avait annoncé en janvier un moratoire sur ses grands projets immobiliers à cause de sa «situation financière tendue». La commune de Renens avait fortement protesté contre cette mesure. Les CFF font marche arrière.

Freinage d’urgence en janvier, accélération en février… Après avoir annoncé le gel de quelque 700 millions de francs d’investissements immobiliers entre 2021 et 2025 à cause d’une situation financière chahutée par la crise sanitaire, les CFF ont annoncé un redémarrage, jeudi. «Nous allons mettre en œuvre sans interruption des projets prêts à être construits et importants pour les communes et les régions», a annoncé l’ex-régie.

Ce changement de cap est très apprécié par Jean-François Clément, le syndic de Renens. «Nous sommes heureux d’apprendre que les projets vont être poursuivis», a-t-il réagi. La commune et les localités environnantes n’avaient cessé de mettre la pression sur les CFF depuis bientôt un mois. Du Grand Conseil au gouvernement vaudois en passant par Berne, ils avaient actionné plusieurs leviers politiques pour dénoncer le frein que représentait le gel des projets immobiliers pour le développement de l’Ouest-lausannois. «C’est un dossier important pour éviter le mitage du territoire, avec de nouveaux logements de qualité, des écoles, des lieux de loisirs et de rencontre, des P+R, un parking pour 300 vélos et quelque 2500 emplois et nouveaux habitants autour des gares de Renens et Prilly-Malley», a rappelé le syndic.