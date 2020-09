Vincent Ducrot rappelle que les CFF et ses employés ont cotisé pour plus d’un milliard de fr. ces 20 dernières années à l’assurance chômage.

Directeur général des CFF, Vincent Ducrot a annoncé ce vendredi dans «Le Temps» que son entreprise a déposé des recours auprès de tribunaux dans les cantons qui ont refusé d’accorder des mesures du chômage partiel à ses employés. Comme à Berne. Le Fribourgeois rappelle que durant la pandémie, les CFF ont dû maintenir un service minimum global des transports en train, mais diminué. Cela a donc nécessité de demander à une partie des collaborateurs de rester chez eux. «Mais nous avons continué à les payer, souligne Vincent Ducrot. Or ces 20 dernières années, les CFF et nos employés ont cotisé plus de 1 milliard de francs à l’assurance chômage. Nous estimons avoir droit au chômage partiel», explique-t-il dans «Le Temps». Il constate aussi que chaque canton a une approche et une interprétation différentes de la problématique.