Les CFF se préparent pour faire face à la pénurie d’énergie

Dans leur communiqué, les CFF annoncent qu’«au premier semestre 2022, un total de 1,1 million de personnes par jour a emprunté les lignes régionales et les grandes lignes». C’est 43,9% de plus qu’en 2021 mais toujours 15,1% de moins qu’en 2019. Les CFF notent que «de plus en plus de personnes prennent le train pour leurs loisirs». Cet été, ils ont d’ailleurs affrété 600 trains spéciaux pour des manifestations – comme la fête fédérale de la lutte et le camp fédéral scout – et des festivals en Suisse. En revanche, «le trafic pendulaire recule».