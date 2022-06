Suisse : «Les CFF devraient attirer l’attention sur les voleurs à l’astuce»

Les cas de vols à l’astuce sont une réalité bien connue dans les trains et en particulier en Suisse romande. Une récente victime déplore la situation.

Lors de l’arrêt en gare de Neuchâtel, un homme a soudainement frappé à la vitre. «J’ai regardé par la fenêtre et je l’ai vu debout sur la voie ferrée. Il gesticulait frénétiquement et tentait de me dire quelque chose, mais je n’ai pas compris». La scène n’a pas duré plus de cinq secondes et l’homme est reparti. «J’ai trouvé l’action étrange mais je n’ai pensé à rien d’autre et suis retourné à mon journal», poursuit le voyageur.